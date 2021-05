Um homem, que não teve o nome divulgado, e que teria ameaçado um policial militar na manhã deste sábado, foi preso com duas armas, numa casa abandonada no bairro Açude II, em Volta Redonda.

O suspeito foi visto em uma área de mata do bairro, com uma mochila azul, entrando em uma residência abandonada. As armas, uma pistola e um revólver, além de 23 munições, teriam sido encontrados na mochila do suspeito.

Segundo os agentes, ele teria oferecido R$ 20 mil para não ser preso. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde vai responder por porte de arma e tentativa de suborno. Foto: PM/Divulgação