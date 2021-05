Policia Militar apreende grande quantidade de drogas, em Resende

Policiais militares apreenderam no início da tarde deste sábado, por volta das 12h40min, grande quantidade de drogas na Rua Bonyer Lopes (área de mata) no bairro Mutirão, em Resende. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local onde estariam as drogas.

No terreno foram apreendidas uma mochila camuflada contendo 850 pinos de cocaína, 190 trouxinhas de maconha, sete rádios transmissores, nove bases carregador para rádio, duas balanças de precisão, duas placas de cerâmica de colete; duas capas de colete e quatro peças de roupa camufladas. Todo material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia, de Resende.