Polícia Militar prende jovem por agredir a própria mãe, em Quatis

Policiais militares do 37º BPM foram acionados por volta das 8h30min, deste sábado, para uma ocorrência sobre um filho, de 25 anos, que teria batido em sua própria mãe, de 46 anos, na Estrada Quatis x Amparo, distrito de Barra Mansa, no bairro Água Espalhada em Quatis.

No local, equipe do BPM fez contato com a vítima que disse que seu filho estava armado com uma faca e tentou furar seu pescoço. O rapaz ao avistar os policiais entrou na residência sendo detido em seguida.

Em buscas pelo imóvel foi encontrado a faca, que segundo a mãe, teria sido utilizada padra tentar matá-la. Mãe e filho foram conduzidos ao Hospital São Lucas, em Quatis. Após o atendimento foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Porto Real, onde foi feito a ocorrência policial.

O jovem foi autuado por leão corporal e permaneceu preso.