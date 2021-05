Barra Mansa confirma três novas mortes por Covid-19

A prefeitura de Barra Mansa confirmou neste domingo três novas mortes por coronavírus na cidade. Agora, o município soma 455 óbitos provocados pela doença.

Segundo o governo municipal, a cidade tem 12.967 casos confirmados, dos quais 12.183 estão recuperados. Destes, 21 estão hospitalizados em leitos de enfermaria e UTI com a doença.

Ainda de acordo com a prefeitura, a cidade tem 187 casos suspeitos, com 24 hospitalizações. Até o momento, Barra Mansa já teve 51.676 exames notificados, com 38.522 descartados.