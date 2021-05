DJ é preso transportando ecstasy em Pinheiral

Um jovem, de 25 anos, que estaria trabalhando como DJ, foi preso na madrugada de sábado por suspeita de tráfico de drogas, em Pinheiral. Ele estava dentro de um carro de aplicativo e foi abordado na Rua Helena Correa de Miranda, no bairro Três Poços.

O rapaz teria sido pego em uma festa clandestina, no bairro Palmeiras, e seria levado para outra festa, no bairro Belmonte, em Volta Redonda, cidade vizinha. Durante a corrida, policiais que faziam patrulhamento viram o suspeito jogando uma sacola com os comprimidos na rua, pela janela do carro, e abordaram o veículo. Foram 22 comprimidos de ecstasy apreendidos na sacola. No bolso do suspeito, foram encontrados R$ 25.

Com o motorista, que apenas estava fazendo o seu trabalho, nada de ilícito foi encontrado. Ele acabou sendo levado também à delegacia, ao lado do jovem, mas como testemunha. Após perícia nos comprimidos, foi constatado se tratar de 10 gramas de ecstasy. O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade. (Foto: Polícia Militar)