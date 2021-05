Quatro veículos foram furtados na madrugada de sábado em VR e BM

A madrugada de sábado (8) ficou marcada pela quantidade de veículos furtados em Volta Redonda e Barra Mansa. Somente nas duas cidades, quatro veículos foram levados por criminosos. O primeiro caso a ser relatado na reportagem é de um motoboy, que teve o seu veículo levado pelos criminosos no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda, na divisa com a Vila Elmira, em Barra Mansa.

A vítima, de 23 anos, que preferiu não ser identificada, contou que deixou a sua moto Honda preta, 2015, PPJ-7518, parada em frente a sua residência, na Rua Osmarino de Oliveira, por volta das 2 horas. Quando acordou, por volta das 10 horas, constatou que o veículo não estava mais lá. Uma câmera de monitoramento da residência vizinha pode ajudar a polícia a identificar os ladrões.

Já na cidade vizinha, Barra Mansa, o furto ocorreu no bairro São Luís. O dono do carro, de 26 anos, também deixou o seu Fiat Uno verde, ano 1986, placa KSR-2097, estacionado em frente a sua residência, na Rua Getúlio Borges Rodrigues, no fim da noite de sexta-feira (7), por volta das 23 horas. Assim como no caso anterior, quando acordou, verificou que o seu veículo não estava mais lá.

No mesmo bairro, internautas relataram nas redes sociais que a Fiorino vermelha baú placa KUP-2790 foi levada. Na Rodovia Presidente Vargas, no bairro Santa Clara, o alvo foi a moto Honda CB 250f Twistter LMI-4H82, branca, ano 2016. Todas as ocorrências foram registradas na delegacia de polícia. Informações sobre os veículos devem ser passadas ao 190 da Polícia Militar.