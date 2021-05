Suspeitos sofrem acidente após roubarem moto de idoso em Barra Mansa

Dois homens, de 28 e 23 anos, sofreram um acidente, em circunstâncias ainda desconhecidas, na manhã deste domingo (9) após roubarem a moto de um idoso, em Barra Mansa. O acidente ocorreu na Avenida Dário Aragão, no bairro Barbará.

Segundo as primeiras informações, quando policiais militares chegaram até o local, havia ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, para socorrer os suspeitos, com o mais novo tentando fugir, sem sucesso.

Ainda de acordo com as primeiras informações, um idoso, de 62 anos, apareceu no local informando que era o dono da moto roubada, reconhecendo os suspeitos acidentados como autores do crime. Ele disse que eles o assaltaram de maneira violenta e levaram o veículo. Todos foram levados à Santa Casa de Misericórdia para atendimentos médicos e depois para a delegacia de polícia da cidade. A dupla foi autuada pelo crime, enquanto o idoso foi ouvido e liberado como vítima.