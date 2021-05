Uma jovem que conduzia uma motocicleta ficou gravemente ferida ao colidir contra um carro na noite de domingo, na Estrada Valença/Barra do Piraí, no bairro Aparecida, em Valença.

Segundo informações do local, o veículo Prisma seguia em direção ao bairro Chacrinha quando deparou com uma motocicleta, no retorno da rodovia.

A condutora da moto sofreu fratura exposta. Ela foi socorrida e levada para o Pronto Socorro do Hospital Escola pelo resgate do Corpo de Bombeiros.

Os ocupantes do veículo nada sofreram. A Guarda Municipal esteve no local e sinalizou o local até a retirada dos veículos da pista.