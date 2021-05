Bairro Colinas em Porto Real recebe mutirão de limpeza

A Prefeitura Municipal de Porto Real através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SMOSP, realizou nesta sexta, 7, um mutirão de limpeza no bairro Colinas. Os serviços realizados por uma equipe incluiu roçada, capina e retirada de entulhos. Segundo informações da SMOSP há uma programação para os próximos dias de uma operação tapa-buraco para as ruas do bairro.

Segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos Antônio Sebastião da Silva, o Silvinho, todos os serviços visam maior segurança e melhor mobilidade das pessoas e o tapa-buracos que será realizado, como já vem sendo feito em diversas ruas de vários bairros da cidade, tem o principal objetivo de prevenir acidentes com veículos e pedestres. Foto: Regiane Real.