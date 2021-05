Campanha visa alertar motoristas e pedestres para um trânsito mais seguro

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Guarda Municipal, promoveu nesta segunda-feira, 10, uma ação em parceria com as empresas Viação Sul Fluminense e Colitur, para a divulgação da campanha Maio Amarelo no letreiro dos ônibus. A ideia é informar e ensinar a população sobre a segurança no trânsito.

Há cinco anos o projeto Maio Amarelo é feito no município e os índices mostram a redução no número de acidentes. O padrão de divulgação será o mesmo dos anos anteriores, porém devido à pandemia causada pela Covid-19, este ano será feita através de material visual, como faixas e letreiros.

O inspetor Silva, coordenador do Programa de Educação no Trânsito (PET), explicou o funcionamento do projeto. “O nosso intuito é chamar a atenção da sociedade para os altos índices de acidentes. A campanha deste ano aborda o tema respeito e responsabilidade. Vamos chamar a atenção das pessoas para a conscientização por um trânsito mais seguro, saudável, respeitando as leis, pedestres, condutores de veículos, motoristas de ônibus e aqueles que usam o trânsito no dia-a-dia. O conjunto dessas ações visa uma harmonia no trânsito para a diminuição dos índices desses acidentes, que em nosso país é muito alto, mas graças a Deus temos conseguido reduzir”.

A campanha também será divulgada para as crianças das escolas Bartolomeu Anacleto, no distrito de Floriano, e Júlio Branco, no Km 4, através do Projeto Sala de Trânsito.

Fotos: Felipe Vieira