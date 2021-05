Barra Mansa recebe 8.240 doses de vacina contra a Covid-19

Município recebeu 5.580 doses da AstraZeneca e 2.660 da Coronavac

A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, recebeu na manhã desta segunda-feira (10), no Parque da Cidade, 8.240 doses de vacina contra a Covid-19. Deste total, 2.660 são da Coronavac, que será reservada para a segunda dose, e 5.580 da AstraZeneca, que contemplarão primeiras e segundas doses, ampliando o público que faz parte do Plano Nacional de Imunização.

A coordenadora de Imunização da cidade falou com alegria sobre a chegada de mais vacinas ao município. “É com muita emoção que recebemos essas doses. Só de saber que mais pessoas vão estar com o esquema completo da imunização já nos da um alívio. A população está esperando a dose complementar para se sentir segura contra a doença e poder proporcionar isso, é maravilhoso”, concluiu. Fotos: Paulo Dimas