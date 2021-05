Agentes da Guarda Civil Municipal seguem realizando o trabalho de controle de entrada de veículos em Penedo. A ação, que acontece de forma permanente aos finais de semana e feriados, consiste em uma das medidas de enfrentamento da propagação da Covid-19, no município. Além do cumprimento do decreto, neste final de semana as equipes estão reforçando o trabalho de orientação a turistas e moradores.

– Nossos agentes, além de observar os cumprimentos das regras estão orientando os turistas e moradores que passam pelo local. Todo o trabalho está sendo feito de uma forma receptiva e acolhedora, porém com firmeza e atenção – explicou o secretário de Ordem Pública, Alcindo Grassi.

A fiscalização acontece nas principais entradas do bairro, sendo no Jardim Martinelli e no Portal de Informações Turísticas de Penedo, às sextas-feiras, das 18h às 23h e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 23h. Nas outras regiões da cidade a fiscalização acontece de forma pontual e itinerante.

– A Prefeitura pede a compreensão de todos e orienta para que respeitem o as determinações, como estarem devidamente protegidos fazendo o uso correto de máscaras facial,evitarem aglomerações e respeitarem o decreto vigente – reforçou o secretário.

Dentre as determinações do decreto em vigência está a proibição de pessoas nas vias, áreas e praças públicas a partir das 22h, a taxa de ocupação para reservas em pousadas, hotéis ou similares limitada em 50%, o horário de atendimento presencial ao público em bares, restaurantes e similares até às 22h, após esse horário sendo permitidas apenas as modalidades delivery, drive-thru e entrega rápida com retirada do produto no estabelecimento (take-away), entre outros.

Rios e Cachoeiras

Além do controle de entrada de veículos, a Guarda Civil Municipal também segue realizando a fiscalização nos rios, lagoas e cachoeiras no Município. O trabalho acontece em cumprimento ao decreto vigente que proíbe a permanência de pessoas.

Durante a fiscalização, realizada diariamente, banhistas são orientados pelas equipes a não permanecerem nos locais.

– Banhos e a permanência nesses locais estão proibidos, porém a pessoa que desejar fazer uma visita ou um registro, desde que não permaneça no local, não está proibida. É fundamental que todos respeitem todas as determinações – finalizou o secretário de Ordem Pública.

Para conferir o último decreto publicado, basta acessar o Boletim Oficial no site da Prefeitura. O endereço eletrônico é https://itatiaia.rj.gov.br/arquivos/downloads/1354/1354_22042021193555.pdf

Link