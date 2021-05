Parque Centenário de Barra Mansa é reaberto ao público

Unidade volta a funcionar das 6:00 às 20:00. Devido à pandemia, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial e manutenção do distanciamento social entre os frequentadores do local

Nesta segunda-feira (10), o Parque Natural Municipal Centenário de Barra Mansa, popularmente conhecido como Jardim das Preguiças, foi reaberto à população. A medida, estabelecida por meio do Decreto Municipal nº 10.247 do último dia 07 de enfrentamento à Covid-19, abrange outras praças públicas do município e estabelece as condições de uso dos locais, sendo terminantemente proibidas aglomerações, além da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial e a manutenção do distanciamento social.

O Parque voltou a funcionar das 6:00 às 20:00, atendendo aos desportistas que praticam caminhada, corrida e outras atividades físicas no espaço. O horário atende a quem opta pela prática dos exercícios físicos antes ou depois do expediente de trabalho. Como no período de outono, os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, o espaço é uma boa alternativa para quem deseja praticar as atividades com maior segurança e tranquilidade, já que no espaço existe a presença constante da Guarda Municipal. O Parque também é utilizado para a recreação das crianças que moram nas imediações.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, destacou que nesta etapa de reabertura do Parque foram instalados novos coletores de lixo com a finalidade de estimular a prática adequada da coleta seletiva. O recolhimento de recicláveis é feito pelo Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), através de parceria com a CoopCat (Cooperativa Mista dos Catadores de Materiais Recicláveis), abrangendo sistematicamente 62 dos 105 bairros de Barra Mansa, uma vez por semana.

– Com a instalação dos coletores no Parque a prefeitura vai consolidando boas práticas de preservação ambiental e possibilitando a geração de renda aos associados da CoopCat –destacou.

O Parque centenário foi projetado em 1881 pelo paisagista August François Marie Glaziou. É formado por diversas espécies arbóreas trazidas de várias partes do mundo e dotado de um coreto, dois lagos em estilo francês, com peixes da espécie tilápia e pequenos animais, como pássaros, patos, micos e o bicho preguiça, que confere o nome popular ao local de Jardim das Preguiças. Fotos: Felipe Vieira