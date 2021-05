Na manhã desta segunda-feira (10), Pinheiral recebeu 790 novas doses da vacina AstraZeneca, sendo 310 utilizadas para aplicação da primeira dose em pessoas a partir dos 40 anos com comorbidades, avançando em mais uma faixa etária e 510 doses serão administradas para aplicação da segunda dose. Além disso, também será dada continuidade aos grupos específicos acima dos 18 anos. Com o recebimento de apenas 60 doses da Coronavac, a menor quantidade já entregue ao município até hoje, a vacina será destinada à aplicação de segunda dose em pessoas que receberam a primeira dose em 23 de março. A vacinação está sendo realizada nas Unidades de Saúde da Família, seguindo o mesmo critério já estabelecido.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PIN), as doenças inclusas nessa etapa são: diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão; cardiopatias; doença renal crônica; imunossuprimidos (HIV, câncer, transplantados); anemia falciforme; obesidade mórbida (índice de massa corpórea maior ou igual a 40); síndrome de down e cirrose hepática. Gestantes só poderão ser vacinadas mediante prescrição médica. Confira na íntegra o documento de comorbidades inclusas no PNI, do Ministério da Saúde: https://www.gov.br/…/plano-nacional-de-vacinacao…/view.

Os grupos específicos acima dos 18 anos são os portadores de Síndrome de Down, insuficiência renal, anemia falciforme, obesidade grau 3, cirrose hepática e imunossuprimidos e transplantados.

Vale ressaltar que para ser vacinado será necessário apresentar documentos que comprovem a condição médica como exames, receitas, laudo, declaração, prescrição ou relatório médico, demonstrando pertencer a um dos grupos de risco estabelecidos pelo Ministério da Saúde, através do PNI. Todos os critérios de vacina e imunização, como público-alvo, quantidade de doses disponibilizadas e idades são previamente estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o secretário de Saúde, Everton Alvim, as equipes têm se empenhado para dar agilidade à vacinação e trabalhado de acordo com a quantidade de doses disponibilizadas. “Temos trabalhado incansavelmente para que a população receba a vacinação o mais breve possível. Entendemos a ansiedade e o receio daqueles que ainda aguardam pela segunda dose da Coronavac mas, infelizmente, dependemos exclusivamente do Ministério da Saúde para que todas essas pessoas sejam contempladas. Esperamos que em breve isso seja resolvido e novas pessoas sejam atendidas”, disse.

Pessoas que estão nesta faixa etária e não possuem cadastro nas Unidades de Saúde do seu bairro, devem regularizar a situação para que as equipes entrem em contato para agendamento e recebimento da vacina.