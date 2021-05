O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região firmou dois novos convênios para seus associados e dependentes. As parcerias são com a Ótica Sophia e Drogaria Galanti, que já estão oferecendo descontos especiais tanto nos pagamentos à vista quanto a prazo. Para ter direito as vantagens basta apresentar nas lojas a carteirinha atualizada de sócio do sindicato.

Na Ótica Sophia, o convênio vale para compras de armações e lentes. Os descontos são de 30% à vista, 20% no parcelamento em três vezes e 15% no parcelamento em seis vezes. A ótica fica na Rua Baltazar de Souza, nº 309, na entrada do bairro Eucaliptal. O trabalhador pode buscar mais informações através do WhatsApp 9 8167-4266, do telefone 3027-4094 ou no Facebook e Instagram (oticassophiavr).

Já a Drograria Galanti está oferecendo para os trabalhadores da construção civil, descontos de 40% nos medicamentos genéricos e 15% nos medicamentos de referência e similar. Têm descontos ainda em produtos dermatológicos, de higiene e beleza. O convênio vale para as duas filiais da Galanti na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, que ficam na Rua 16, nº 79 e na Rua Quarenta, nº 14 (Shopping 33). Os telefones para informações são (24) 3342-6284, 3348-1216, 3348-1395 ou 3348-1397.

O presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, destaca o quanto essas parcerias são importantes para o trabalhador associado que compra no comércio local, principalmente, levando em consideração as variedades de serviços e descontos. “Nos dias de hoje pesquisar preços tornou-se uma rotina na vida das famílias, por isso, nossa entidade vem buscando parceiros que ofereçam vantagens e benefícios que ajudem a economizar”, comenta Sebastião Paulo.

De modo geral, o sindicato oferece convênios com clínicas médicas, clínicas odontológicas, laboratório para exames de análises e patologias clínicas, clubes de lazer, escolas, colégios, universidades, entre outros. Está sendo fechado também um convênio com o Seu Doutor Consulta, um centro médico que disponibiliza atendimento em várias especialidades médicas. As informações dessa nova parceria serão divulgadas em breve.

A carteirinha para utilizar os convênios deve feita pelo associado, na sede do sindicato no bairro Conforto, em Volta Redonda. Ou na subsede em Resende, no bairro Jardim Tropical. O atendimento é das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O trabalhador precisa apresentar carteira de trabalho, CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, três fotos 3X4 recentes e o último contracheque, comprovando o desconto do sindicato. Já os dependentes: carteira de identidade da esposa, certidão de casamento, uma foto 3×4 recente e certidão de nascimento dos filhos até 18 anos. Informações através do WhatsApp da entidade, 9 9275-4521.