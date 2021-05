Barra Mansa retoma a aplicação da segunda dose da Coronavac

Município aplicou a segunda dose da vacina em pessoas de 67 anos

Nesta terça-feira (11), a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, retomou a imunização com a vacina Coronavac, aplicando a dose complementar em pessoas de 67 anos. A ação aconteceu no Parque da Cidade, em sistema drive-thru, e também na Tenda da Vacina, para as pessoas que foram a pé. A ação ainda contemplou profissionais da área da saúde que estavam agendados com a segunda dose da vacina AstraZeneca.

A imunização foi dividida em três horários e grupos: de 08h às 10h, foram vacinados nascidos de janeiro a abril; das 10h às 13h, nascidos de maio a agosto; e de 13h às 16h, nascidos de setembro a dezembro.

O prefeito Rodrigo Drable esteve no Parque da Cidade e acompanhou de perto esta retomada. “Hoje nós retomamos a vacinação da Coronavac. O Brasil enfrentou um momento muito difícil com o atraso da segunda dose e foi triste ver nossa equipe, que tanto se dedica, parada por falta de vacina. Então hoje a gente trabalha com alegria por termos condições de vacinar as pessoas novamente”, comemorou.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, também esteve acompanhando a vacinação. “Nós já vacinamos em torno de cinco mil pessoas com comorbidades e agora com o retorno da Coronavac, nós vamos terminar de fazer todas as D2 que estavam para trás. Já estamos normalizando tudo e a tendência da vacinação é ampliar cada vez mais”, afirmou.

Pessoas que já foram público alvo e perderam o dia da vacinação ainda podem ir ao Parque se imunizar. Marlene Fialho, coordenadora de Imunização de Barra Mansa, explicou essa situação. “Nós continuamos atendendo todos os outros grupos que já foram abertos, pessoas com comorbidades que ainda não tomaram a vacina, pessoas que fizeram 60 anos esses dias e ainda não se vacinaram, profissionais de saúde, entre outros. Todos os grupos que já foram ampliados, nós nunca excluímos, é sempre acumulativo”, ressaltou a coordenadora.

Sebastião Faria, de 67 anos, compareceu ao local da ação para tomar sua segunda dose da vacina Coronavac e falou sobre sua preocupação com a doença. “Antes da vacinação eu estava muito preocupado com essas mortes por causa do vírus, agora que conseguiram a segunda dose da vacina, eu estou mais sossegado e muito feliz”, concluiu. Fotos: Paulo Dimas