Um carro que estava estacionado pegou fogo nesta terça-feira (11) na BR-393 (Lúcio Meira), no bairro Conforto, em Volta Redonda. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Uma ambulância da corporação foi até o local e conseguiu apagar as chamas.

No momento desta publicação, as causas do incêndio eram desconhecidas. (Foto: Redes sociais)

Matéria: Felipe Cury