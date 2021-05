Foi identificado como Lhuan C. da Silva, de 28 anos, a vítima fatal do acidente no fim da tarde de segunda-feira (10), em Resende. Lhuan pilotava uma moto, que bateu em um carro, na Avenida Francisco Fortes Filho, que liga a ponte do Acesso Oeste à Estrada Resende-Riachuelo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 17h22min e Lhuan morreu no local. Não havia informações sobre o motorista do carro até o momento da publicação desta nota. Matéria Felipe Cury