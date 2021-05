O motociclista Willian Silva de Paula, de 22 anos, morreu depois de colidir contra um carro na segunda-feira, na Estrada Quatis x Quilombo Santana, em Quatis. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência, em Resende, mas não resistiu aos ferimentos.

O condutor do carro, de 62 anos, sofreu escoriações. Ele foi liberado no local. Uma perícia da Polícia Civil foi realizada no local do acidente.