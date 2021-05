Pinheiral inicia segunda etapa de vacinação contra a gripe Influenza

A Prefeitura de Pinheiral, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, iniciou a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe influenza, nesta terça-feira, 11. Todas as Unidades Básicas de Saúde da Família estarão abertas das 8 às 17 horas para vacinar professores e idosos acima de 60 anos e a vacinação desta fase será realizada até dia 08 de junho.

De acordo com o Programa Nacional de Imunização, é necessário que a vacina contra a gripe influenza tenha um intervalo de 14 dias em relação à vacina contra o coronavírus.

Para atender ao público-alvo desta segunda etapa da vacinação, o município recebeu 1200 doses do imunizante. Para receber a vacina basta comparecer à Unidade de Saúde referência ao seu bairro com o cartão de vacinação em mãos.

Durante a semana, a vacinação segue nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 17h.

“Estamos dando continuidade a vigésima terceira Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe influenza. Nessa fase, que vai do dia 11 de maio até 8 de junho, é importante que os professores e idosos acima de 60 anos procurem às Unidades Básicas de Saúde da Família que estão cadastrados com o CPF e cartão de vacinação para que sejam vacinados,” disse Marcia Abbado, enfermeira e coordenadora do Programa de Imunização do Município.