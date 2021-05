Polícia Militar prende suspeitos de vários assaltos em Volta Redonda

Policiais militares prenderam um homem suspeito de assaltar farmácias dos bairros Retiro, Água Limpa e Santo Agostinho, em Volta Redonda. A prisão foi feita na noite de segunda-feira (10) após ele tentar assaltar outra farmácia, na Avenida Sávio Gama, no Retiro, onde o suspeito fugiu depois da balconista do estabelecimento gritar após o anúncio do assalto, deixando cair o seu celular no chão da farmácia. Quando o telefone já estava nas mãos dos agentes, ele ligou para o celular, na tentativa de recuperá-lo, combinou o local, e acabou preso na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), após ser reconhecido pela vítima.

Os agentes estavam em patrulhamento pelo local quando foram acionados pela balconista. Após explicar toda a situação para os policiais, a balconista disse que o suspeito era o mesmo que teria assaltado a farmácia há duas semanas. Ela passou as características aos policiais e, quando os agentes saíram para tentar capturá-lo, o telefone tocou, com o suspeito combinando o local que teria o telefone devolvido, na Beira-Rio, na altura do Jardim Cidade do Aço.

As guarnições reconheceram o suspeito, de acordo com as características passadas pela vítima, e o prenderam. Ele se demonstrou muito nervoso e agitado durante a abordagem, segundo os policiais que participaram da ocorrência. Diante dos fatos, ele foi levado à delegacia de polícia da cidade, onde foi autuado por roubo. Felipe Cury