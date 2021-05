Decisão visa colocar saúde e segurança das gestantes em primeiro lugar até que novas atualizações sejam emitidas

A Prefeitura de Resende atendeu a recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de suspender temporariamente a aplicação de vacinas da fabricante AstraZeneca/Fiocruz em gestantes. A decisão, adotada a partir desta terça (11), vale somente para este grupo e pode ser atualizada a qualquer momento de acordo com as recomendações da Agência.

Na última segunda-feira, dia 10 de maio, o órgão recomendou, através de uma nota técnica, a suspensão imediata da aplicação da vacina em gestantes. A mudança acontece em virtude do monitoramento de um caso adverso, que está sendo analisado pela Anvisa.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, desde o início da campanha de imunização contra a Covid-19 o município busca seguir todas as recomendações dos órgãos competentes para prosseguir com a vacinação com toda segurança possível.

– Torcemos para que a imunização com as doses da vacina da fabricante AstraZeneca/Fiocruz em gestantes seja retomada logo e que não haja problemas definitivos constatados sobre a vacina. No entanto, precisamos zelar pela saúde e segurança dessas gestantes e vamos agir em alinhamento com a Anvisa, que é o órgão competente. Este é o correto a se fazer – explicou o secretário.

A imunização no município continua para os demais grupos. Nesta terça-feira, dia 11, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, de 51 a 48 anos, receberam a primeira dose da vacina, nas unidades de saúde, no período da manhã. Nesta quarta-feira, dia 17, a vacina será destinada às pessoas com comorbidades ou deficiência permanente com idade entre 44 e 47 anos.