Vacinação contra Covid-19 e Influenza, em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a programação de vacinação contra a Covid-19 para esta terça-feira, dia 11, terá alterações por força de uma recomendação da Anvisa e decisões judiciais recentes, que valem para todo território nacional.

Gestantes

Em respeito à manifestação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sobre a suspensão de vacinação de gestantes com a vacina AstraZeneca, e considerando não haver disponibilidade de outras vacinas para primeira dose no momento, está suspensa temporariamente a aplicação de vacinas contra a Covid-19 no grupo de gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e lactantes, reforçando a vacinação contra a Influenza e aguardando novas orientações.

Forças de segurança, armadas e educação

Em decorrência de decisão judicial, também está suspensa qualquer aplicação de 1ª dose para os seguintes grupos: Forças de Segurança e Salvamento; Forças Armadas; e profissionais de educação, até que se encerre a vacinação de todas as faixas etárias até 18 anos do grupo prioritário de comorbidades.

As segundas doses devem seguir o calendário indicado, conforme a disponibilidade.

Pais e tutores de pessoas com deficiência

Em respeito a Medida Cautelar do Supremo Tribunal Federal (STF) e independente do mérito, não está liberada a vacinação contra Covid-19 a título de pais e tutores de pessoas com deficiência, até que a prefeitura receba orientação técnica da Secretaria de Estado de Saúde.

Vacinação Coronavac

Todas as vacinas da Coronavac da programação de segunda-feira (10) foram aplicadas, sem sobras de doses. A aplicação da Coronavac será retomada assim que a Secretaria Municipal de Saúde receber novas doses.

Vacinação AstraZeneca – 1ª dose

A vacinação da 1ª dose da AstraZeneca segue a programação já divulgada para esta terça-feira, atendendo os seguintes grupos:

a. Pessoas institucionalizadas e trabalhadores de ILPIs

b. Pessoas institucionalizadas com deficiência acima de 18 anos

c. Pessoas de 60 anos e mais, independente de comorbidade.

d. Profissionais de Saúde, mediante comprovação por contrato de trabalho ou carteira do Conselho de Classe

e. Comorbidades conforme relação definida pelo Ministério da Saúde, de 50 a 59 anos.

Comorbidades de 18 a 59 anos:

– Obesidade com IMC>40

– Diabéticos Insulino-Dependentes (NOVO)

– Anemia Falciforme

– Doentes Renais em Terapia Renal Substitutiva

– Neoplasias em quimio e/ou radioterapia

– Síndrome de Down

– Transtornos do Espectro Autista

– Pessoas com Deficiências Intelectuais Graves

– Transplantados de Órgãos Sólidos

Vacinação AstraZeneca – 2ª dose

A segunda dose da vacina AstraZeneca está sendo aplicada nas pessoas vacinadas com a 1ª dose até o dia 16/02/2021.

A aplicação acontece nas unidades Básicas e de Saúde da Família, exceto: 249, São João, Volta Grande, Vila Mury e Siderlândia.

Vacinação contra gripe (Influenza)

A vacinação contra a gripe Influenza está sendo realizada das 12h30 às 16h para o público-alvo: gestantes, puérperas e lactantes, crianças de 06 meses a 06 anos incompletos, trabalhadores da saúde, idosos acima de 60 anos e trabalhadores da educação.