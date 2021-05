Volta Redonda amplia vacinação contra gripe nesta terça-feira

Doses começam a ser aplicadas em pessoas com mais de 60 anos e profissionais da educação

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começa a vacinar pessoas a partir dos 60 anos e profissionais de educação contra a gripe nesta terça-feira, dia 11. Nesta fase, a vacinação também é destinada a gestantes, puérperas e lactantes, crianças de 06 meses a 06 anos incompletos e trabalhadores da saúde.

A imunização será realizada nas unidades do município, das 12:30 às 16:00, com exceção dos postos localizados nos bairros: 249, São João, Siderlândia, Volta Grande e Vila Mury, que são locais referência para o atendimento a pacientes com suspeita de Covid-19.

O médico sanitarista e coordenador da Vigilância em Saúde do município, Carlos Vasconcellos, alerta para o intervalo entre a vacina da gripe e da Covid-19. “Pessoas vacinadas contra a Covid-19 devem aguardar 15 dias após a aplicação da primeira dose da Astrazeneca e 15 após a aplicação da segunda dose da CoronaVac”, disse.