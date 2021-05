Bandidos roubam moto e atiram contra vítima em Volta Redonda

Dois bandidos armados praticaram uma tentativa de latrocínio na noite de terça-feira (11), em Volta Redonda. Eles roubaram a moto de um trabalhador quando deixava o serviço, na Rua 207, na altura do bairro São Lucas, e atiraram contra a vítima. Ele não foi atingido pelos disparos.

O rapaz, de 25 anos, morador de Barra Mansa, contou no registro de ocorrência que fechava o portão do estabelecimento onde trabalha quando foi abordado pelos criminosos, que levaram a sua Honda vermelha LTO-7C22, ano 2018. Segundo a vítima, após deixarem o local, o criminoso que estava na garupa atirou em sua direção e que por sorte ninguém foi atingido.

A vítima disse que um deles era moreno, com cerca de 1,65 de altura. Já o carona era branco, com cerca de 1,80 de altura. Ambos aparentavam cerca de 20 anos, usavam calça jeans, blusa de frio com capuz na cabeça, de cor preta, além de máscara de proteção contra o coronavírus. Qualquer informação sobre a motocicleta ou sobre os criminosos deve ser passada ao 190 da Polícia Militar. (Foto: Arquivo pessoal) Matéria: Felipe Cury