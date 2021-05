Jovem é preso por tráfico de drogas em Quatis

Um jovem, de 20 anos, foi preso por policiais militares na tarde de terça-feira, por volta das 11 horas, com uma arma e tráfico de drogas Rua F, na Rua Santa Bárbara, em Quatis.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local onde o suspeito estava acompanhado de outro. Durante abordagem os agentes perceberam que várias mensagens chegavam no celular do jovem que confessou que praticava o tráfico de drogas.

Os agentes foram até a casa do jovem e foram recebidos pelo pai do suspeito que autorizou a entrada. No quarto do jovem os agentes apreenderam um revólver calibre 38 (Rossi), 13 munições, do mesmo calibre, 10 pinos de cocaína e um pequeno tablete de maconha.

Os suspeitos foram foi levados para a Delegacia de Polícia, de Porto Real. O jovem acabou preso.