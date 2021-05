Uma mulher que estaria sendo agredida pelo próprio marido na madrugada desta quarta-feira (12) levou a filha a um hospital para pedir ajuda a médica para denunciar o seu marido e chamar a polícia, em Resende.

A Polícia Militar informou que a vítima, de 29 anos, precisou simular que a sua filha estava doente para pedir ajuda. O suspeito, de 46 anos, estaria ameaçando a vítima de morte e, em um dos episódios, teria a enforcado com um fio.

Além disso, a vítima relatou que o marido não deixava que ela saísse de casa, com medo de contar a alguém sobre o que estaria passando. O ato pode configurar cárcere privado. Diante do relato da mulher, a médica chamou a polícia. Os agentes foram até o hospital e prenderam o marido. Na residência do casal, foi apreendida uma pistola 9mm que era usada para intimidar a vítima.

O homem foi levado para a delegacia de Resende e vai responder, inicialmente, por ameaça, com base na Lei Maria da Penha, além de posse ilegal de arma de fogo. Ele já tinha seis passagens pela polícia por violência doméstica, assaltos, sequestro, furto e desobediência. Felipe Cury