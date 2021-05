O presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda (CMVR), Nilton Alves de Farias, o “Neném”, esteve acompanhando os trabalhos de poda de árvores no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda.

Neném assumiu o compromisso com os moradores de resolver alguns problemas pendentes como a manutenção elétrica, melhorias no campo society, policlínica do bairro, melhorias da Rua João Hassis entre outras.