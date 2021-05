Policiais militares apreenderam um revólver durante tentativa de abordagem a uma dupla de moto no início da tarde desta quarta-feira, por volta das 12h55min, quando estavam em deslocamento pela Rua Um, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real.

Os suspeitos fugiram ao perceber a presença de uma viatura policial. Na fuga, eles atiraram um saco preto no chão. Na tentativa de prender os suspeitos a equipe procedeu buscas pelo bairro, mais os dois não foram encontrados. De volta ao local da tentativa de abordagem, os agentes encontraram o saco contendo em seu interior, um revólver calibre 38 (municiado) com três munições intactas do mesmo calibre.

Os agentes apreenderam a arma que foi levada para a Delegacia de Polícia para o registro de ocorrência.