Policiais militares estavam em patrulhamento nesta quarta-feira, por volta das 17h10min, quando depararam com dois suspeitos que fugiram ao perceber a viatura policial, na Rua da Olaria, nas proximidades do número 70, no bairro Baixada da Olaria, em Resende.

Na fuga, um dos suspeitos jogou uma mochila com 80 pinos de cocaína. Após buscas os suspeitos não foram encontrados. As drogas apreendidas foram levadas para a 89ª DP, onde foi feito a ocorrência.