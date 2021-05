No fim da manhã desta quarta-feira, policiais civis desta UPJ,em conjunto com uma equipe da 71ª D.P., de Itaboraí e apoio operacional da PRF, após trabalho de inteligência e monitoramento, lograram êxito em resgatar 5 (cinco) caminhoneiros que estavam reféns em poder de traficantes em um casebre no bairro Santa Luzia, após terem seus veículos roubados, em Itaboraí.

Ao chegar ao possível local do cativeiro as equipes foram recebidas a tiros por traficantes locais, que após as equipes revidarem a injusta agressão e estabilizar o terreno, seguiram por alguns minutos dentro de um mata fechada onde após buscas localizaram uma casa abandonada onde estavam as vítimas.

As buscas iniciaram-se após o setor de inteligência receber a informação que foram roubados 5 caminhões na região e que os motoristas estavam sendo vítimas de carcere privado, imediatamente iniciaram-se as buscas, que duraram dois dias.

No momento do resgate as vítimas estavam visivelmente abaladas, em um ambiente confinado, sem alimentação ou higiene, havia uma barraca de camping improvisada onde as vítimas eram obrigadas a dormirem de forma amontoada.

As vítimas eram aterrorizadas a todo momento sobre ameaças de morte, sofrendo torturas psicológicas onde tinham armas apontadas para suas cabeças o tempo todo, além de ameças de retaliações a sua família.

Cabe ressaltar que todos os caminhões foram recuperados em locais distintos.

As investigações continuarão a fim de identificar os possíveis autores do fato e encaminhá-los para a justiça.

