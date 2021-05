O motorista de um carro Kia Cerato perdeu o controle de direção e bateu contra a mureta de proteção da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O acidente ocorreu no km 283. No momento do acidente chovia no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ninguém ficou ferido. O condutor (a) foi orientado a preencher uma DAT (Declaração de Acidente de Trânsito).