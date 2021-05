O vereador Antônio Régio Gonçalves Dias, o “Lela” deu entrada na Divisão de Expediente da Câmara Municipal de Volta Redonda, no último dia 11 de maio, em Projetos de Lei, todos, segundo o parlamentar de grande relevância que alcançará os cidadãos e servidores, valendo destacar: da Guarda Municipal e gestantes.

No Projeto 051/2021, Lela justifica que há anos o plantão complementar dos guardas causa um grande descontentamento entre os servidores da Guarda Municipal, quando amplia a carga horária e gera desgaste emocional, tendo em vista a impossibilidade de alguma programação com a família e em interromper o próprio descanso. O vereador explica claramente no Projeto que para atender essa classe, ele altera a redação dos incisos I e II do Artigo 5º, e suprime o Parágrafo Único do Artigo 5º da Lei Municipal nº 3.252. E, diante da necessidade de aumentar o efetivo da GM por conta de serviços de cobertura de eventos e serviços de interesse público existe a possibilidade do RAS- Serviço Adicional de Salário, previsto em LM já citada de 1996.

O Projeto nº 052/2021 dispõe sobre a implantação do Curso de Primeiros Socorros, durante o Pré-Natal com a finalidade de informar pais e mães sobre os cuidados e ações que em algum momento sejam necessários em eventual acidente com a criança. Para Lela é muito importante o conhecimento dos pais e saber o que fazer quando o bebê engasga, sufocação (asfixia), afogamento, quedas, sangramentos, enfim enumera várias situações que os Primeiros Socorros salvam vidas, e qualquer segundo até a chegada de um socorro profissional determina em salvar vidas.

Em seu primeiro mandato, o vereador Lela diz que tem uma bagagem de serviços públicos que precisam de inovação, cuidado e atenção para melhor servir o município e a população.