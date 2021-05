Polícia Militar apreende drogas no bairro Belmonte

Policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram três suspeitos dentro de um terreno, na Avenida Júlio Caruso (em frente ao Ciep), no bairro Belmonte, em Volta Redonda. Os policiais foram recebidos à tiros, mas não revidaram, pois o local estava com movimentação de pessoas na rua. As drogas foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.

Foram apreendidos 24 pinos (grande) contendo erva seca (Skank), 21 pinos (grandes) contendo erva seca, 112 pinos de cocaína e cinco envelopes de maconha. As drogas foram apresentadas na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.