Município aguarda a vinda de novos estoques da vacina ainda nesta semana para dar prosseguimento ao processo de imunização

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, será retomada assim que o município receber novas doses. A previsão, segundo o Governo Federal, é que novos estoques da CoronaVac cheguem a Volta Redonda ainda nesta semana, a última remessa recebida ocorreu no fim de semana.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que à nova remessa será totalmente destinada as segundas doses em atraso para as pessoas que tomaram a primeira dose da CoronaVac até o dia 07 de abril. Assim que o novo estoque estiver na cidade, a Prefeitura irá informar os locais e horários de vacinação para esse público.

Vacina AstraZeneca continua suspensa para grávidas, puérperas e lactantes

A aplicação da vacina AstraZeneca (Oxford) continua suspensa para gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e lactantes. Em respeito à decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que segue monitorando a ocorrência de efeitos adversos dessa vacina nesse público. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a vacinação contra a Influenza para as grávidas, puérperas e lactantes e aguarda novas orientações da Anvisa.

A vacinação para esse público será retomada, inicialmente para gestantes com comorbidades, quando o município tiver estoques de outras vacinas contra a Covid-19.

Outras suspensões

Segue suspensa, por decisão judicial, qualquer aplicação de 1ª dose nos grupos “Forças de Segurança e Salvamento”, “Forças Armadas” e “Profissionais de Educação”, até que se encerre a vacinação de todas as faixas etárias até 18 anos do grupo prioritário de comorbidades.

Em respeito à Medida Cautelar do Supremo Tribunal Federal e independente do mérito, não está liberada a vacinação de Covid-19 a título de pais e tutores de pessoas com deficiência, até que recebamos orientação técnica da Secretaria de Estado de Saúde.