Volta Redonda tem programa para a segunda dose da Coronavac

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que recebeu nesta sexta-feira, dia 14, 3.630 doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, que serão destinadas integralmente para aplicação das segundas doses em atraso.

O novo estoque é para dar continuidade ao processo de imunização das pessoas que tomaram a primeira dose até 07 de abril.

De acordo com a Secretaria de Saúde, neste sábado, 15, as equipes vão realizar uma busca ativa no cadastramento dos idosos acamados, que estão com a segunda dose em atraso. A vacinação neste sábado terá atendimento em domicílio, com quatro equipes volantes atuando durante todo o dia percorrendo as residências.

Para segunda-feira, dia 17, a estratégia de vacinação está sendo montada e será anunciada ainda neste sábado nos canais de comunicação da Prefeitura de Volta Redonda. O objetivo é garantir segurança e qualidade ao serviço que será prestado.