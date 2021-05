A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde do munícipio confirmou no início da tarde desta sexta-feira mais quatro mortes por coronavírus, chegando a 470. Segundo o governo municipal, Barra Mansa tem 13.200 casos confirmados, dos quais 12.452 estão recuperados. A cidade tem 18 hospitalizações com a doença.

Barra Mansa tem 229 com a suspeita da doença, com 27 hospitalizações, segundo informações da prefeitura.