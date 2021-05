Ação conjunta da prefeitura com o NAC vai beneficiar entidades assistenciais do município

A campanha “Grande Corrente do Bem”, lançada no final de mês de abril pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e pelo NAC (Núcleo de Ação Comunitária), vai promover um drive-thru para arrecadação de alimentos. Entre 9h e 15h de domingo, dia 16, na Praça Brasil (em frente à fonte luminosa), na Vila Santa Cecília, haverá pessoas responsáveis por receber as doações sem que seja preciso descer do veículo.

Segundo o secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda, Munir Francisco, a campanha vai agregar a outras ações elaboradas pelo poder público para garantir assistência às famílias carentes do município. “A pandemia da Covid-19 aumentou o número de famílias que precisam de ajuda para suprir necessidades básicas, como alimentação, e cabe ao poder público desenvolver e apoiar estratégias para garantir esta ajuda”, afirmou.

“A direção do NAC apresentou a proposta da ‘Grande Corrente do Bem’ e a prefeitura abraçou a ideia. Colocamos a disposição a experiência do Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional), que é responsável pela logística da distribuição de alimentos disponibilizados pelo poder público para entidades cadastradas, para ajudar na operacionalização da campanha proposta pelo NAC”, falou Munir.

O presidente do NAC, Anderson Oliveira, acredita que a campanha feche o domingo com mais de dez toneladas de alimentos arrecadados. “Para isso, contamos com a colaboração da população e também com entidades como a Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) e CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) na divulgação da campanha”.

Os alimentos vão beneficiar as famílias que são assistidas por entidades assistenciais, filantrópicas e Clubes de Serviço do nosso município filiadas ao NAC, e ainda as credenciadas especificamente para essa campanha, além das cadastradas no Comsea.