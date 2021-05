Foram 137 textos participantes e 6.173 votos que elegeram os ganhadores

Como parte da programação pelo Dia das Mães 2021, a CDL Barra Mansa realizou nesta quinta-feira, dia 13, em sua sede, a entrega de prêmios aos seis vencedores do Concurso de Redação “Minha Mãe é Nota 10”, promovido pela entidade como forma de celebrar a data. Ao todo, foram 137 textos enviados e 6.173 votos da população.

Na Categoria Infantil, Hugo Leonardo Monteiro Nogueira da Silva foi o vencedor do 1° lugar, seguido de Anna Beatriz de Souza Martins Pereira, que ficou com a 2ª posição. Luma Lane Alexandre dos Santos Rodrigues ganhou o 1° lugar pela melhor redação na Categoria Jovem, enquanto Scarllet Regina Arantes faturou o 2° prêmio. Já na Categoria Adulto, Isabela de Araújo e Cláudia Vilas Boas Aleak levaram o 1° e o 2° lugar, respectivamente.

Hugo Leonardo tem apenas 14 anos, mas o talento impressionou os jurados. Vencedor do 1° lugar na Categoria Infantil, Hugo descreve que não esperava que ganhasse a premiação, mas que escreveu a redação como forma de homenagear sua mãe, a Cristiane, que é “realmente especial” para ele. Mas foi do pai, José Leonardo da Silva, que partiu a ideia de participar da seleção. Ele diz que o menino sempre foi muito inteligente e que gosta muito de ler, incentivado pela família desde cedo.

Vencedora da Categoria Jovem, Luma Rodrigues conta que decidiu participar do concurso pela iniciativa de envolver duas das suas maiores paixões: sua mãe e a escrita. “Uma homenagem às mães é sempre carregada de emoção e verdade. Ganhar é um grande privilégio, mas eu não imaginava ser agraciada com o prêmio. Minha inspiração foi (e sempre será) a mulher mais forte, guerreira e determinada que conheço e tenho a honra de chamar de mãe. Passamos por problemas de saúde com ela no final do ano passado e resolvi transcrever toda a volta por cima, com muita união e superação da família”, lembra a ganhadora do 1° lugar.

Já a líder da Categoria Adulto, Isabela de Araújo, comenta que participou do concurso por insistência da filha, de nove anos, mas que não imaginava ser selecionada. “No dia que saiu o resultado entrei para ver se ela tinha sido selecionada e, quando vi, meu nome que estava lá. Confesso que fiquei muito surpresa e feliz pois nunca tinha participado de nada e, quando participei, fui selecionada e graças à minha filha”, explica Isabela, acrescentando que, em sua redação, agradece por todos os ensinamentos dados pela sua mãe e por todo o esforço que ela teve para criá-la.

O presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos, afirmou que é a intenção da entidade realizar outros eventos como este, que visem a integração da instituição com a sociedade, por meio de concursos. “O concurso de redação “Minha Mãe é Nota 10” teve por intuito incentivar o fomento à leitura e à escrita e oportunizar o reconhecimento de talentos da comunidade”, acrescentou.

Em um evento cheio de alegria, e seguindo as orientações de prevenção à Covid-19, foram entregues os prêmios: vale-compras nos valores de R$ 1.000 para o primeiro lugar de cada categoria e de R$ 500 para os segundos lugares. De acordo com o regulamento, puderam participar do concurso o público em geral, separados por faixas etárias. Cada participante desenvolveu uma redação inédita e original, examinada por uma banca composta por membros escolhidos pela entidade. Foram considerados nos textos os quesitos criatividade e coerência de ideias.