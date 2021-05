Secretárias de consultórios e clínicas receberão o imunizante a partir de agendamento feito por email

Nesta sexta-feira, 14, a prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, deu continuidade ao plano municipal de imunização contra a Covid-19. Dessa vez, mulheres de 65 anos nascidas entre julho e setembro receberam a segunda dose da Coronavac. Foram vacinadas também pessoas agendadas para receber a segunda dose da AstraZeneca, além do início do agendamento para vacinação em secretárias de consultórios e clínicas. Para receber a vacina, este último público deve enviar um email para vacinacaocovid.smsbm@gmail.com para agendar o dia e o horário.

Marlene Fialho, coordenadora de Imunização do município, falou sobre os grupos contemplados. “Hoje nós damos continuidade ao drive e a tenda de vacinação, atendendo o grupo de mulheres de 65 anos nascidas de julho a setembro tomando a segunda dose da vacina Coronavac, que são as que estão disponíveis no município. Amanhã nós iremos imunizar o restante das mulheres e todos os homens de 65 anos”.

A coordenadora ainda informou sobre a situação das pessoas que ainda não conseguiram se vacinar, mesmo sendo de um grupo que já foi liberado. “Pessoas que estão dentro dos grupos já atendidos, mas que por algum motivo não puderam tomar a primeira ou a segunda dose da vacina AstraZeneca, podem comparecer ao Parque da Cidade para tomar qualquer dia”.

A ação continuará neste sábado, 15, com a aplicação da segunda dose da Coronavac em homens de 65 anos completos e em mulheres de 65 anos nascidas entre outubro e dezembro. Também serão contempladas as pessoas agendadas para receber a dose complementar da AstraZeneca.

