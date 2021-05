Dando continuidade na campanha de vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades, a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, iniciará a partir da segunda, 17, a imunização das pessoas com a faixa etária de 18 a 59 anos. A campanha será realizada em 7 Unidades de Saúde da Família, sendo das 8h30 às 11h, e das 13h às 15h30, nas USFs dos bairros: Jardim Real, Jardim das Acácias, Freitas Soares, Bulhões e São José.

Em relação a USF do Centro, a vacinação acontecerá das 8h30 às 11h, já na USF do bairro Novo Horizonte a imunização será das 13h às 15h30.

Os pacientes devem separar os seguintes documentos para a vacinação: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. Quem não for cadastrado, deve ir até a USF mais próxima da sua residência para a realização do cadastro, apresentando laudo médico.

A SMS informa que as pessoas que poderão ser vacinadas, devem estar no grupo que possuem as seguintes comorbidades:

– OBESIDADE MÓRBIDA: PESSOA COM ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA (IMC) MAIOR OU IGUAL A 40

– BARIÁTRICOS

– PNEUMOPATIA CRÔNICA GRAVE

– DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

– FIBROSE CÍSTICA

– FIBROSES PULMONARES

– PNEUMOCONIOSE

– DISPLASIA BRONCOPULMONAR

– ASMA GRAVE (NESSE CASO, A PESSOA PRECISA OBRIGATORIAMENTE FAZER O USO RECORRENTE DE CORTICOIDES SISTÊMICOS VIA ORAL, QUE CARACTERIZAM UMA ASMA NÃO CONTROLADA)