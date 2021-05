Visita teve objetivo de trocar experiências e apoiar projeto Juventude Empreendedora

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, recebeu na quinta-feira, dia 13, a visita do secretário da Juventude de Angra dos Reis, William Gama, e o conselheiro Nacional da Juventude, Tiago Gomes. Eles vieram à Volta Redonda conhecer a estrutura da Coordenadoria Municipal da Juventude, uma das pioneiras no estado do Rio de Janeiro. Eles acompanharam Larissa durante a cerimônia de reabertura do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), do bairro Belo Horizonte.

“Volta Redonda é uma das primeiras cidades do estado a ter uma pasta da Juventude. Esteve abandonada nos últimos quatro anos, mas estamos retomando muitos projetos. E estamos produzindo projetos de articulação governamental em conjunto com a assistência social, desenvolvimento e esporte e lazer, cultura e educação. E hoje, o Conselho Nacional da Juventude, ao qual eu também faço parte, vem traçando uma série de pesquisas, ações e projetos nacionais de incentivo aos municípios da importância da política para a juventude”, disse Larissa.

Ela explicou que vem ocorrendo reuniões para discutir projetos regionais para a juventude, tanto do Médio Paraíba como na Região Serrana. “Angra dos Reis é uma das principais cidades do Sul Fluminense que está disposta a desenvolver estes projetos, agora com uma Secretária Municipal da Juventude. Isso soma com a estrutura e a experiência que temos, com a parceria deles”, disse a coordenadora.

“Estamos apresentando o projeto Juventude Empreendedora que vai oferecer cursos de capacitação para o jovem empreender. E, Volta Redonda se destaca porque a cidade tem os telecentros, uma importantíssima ferramenta de inclusão digital, dentro dos Cras, e com isso, vamos chegar a muitas pessoas, inclusive aos jovens”, afirmou Larissa.

Troca de experiências

O secretário da Juventude de Angra dos Reis, Willian Gama, disse que a pasta como secretaria é recente, e que a vinda à Volta Redonda teve o objetivo de trocar experiências. “Vamos seguir alguns exemplos e implementar políticas públicas na minha cidade. Foi muito importante conhecer a estrutura do Cras, o Telecentro e a Coordenadoria da Juventude. Vamos levar esta experiência para Angra e aprimorar de acordo com a realidade dos nossos jovens”, disse o secretário.

Já o conselheiro Nacional da Juventude, Tiago Gomes, disse que o conselho estava honrado por estar em Volta Redonda. “Visualizamos que uma série de outras políticas podem ser implementadas aqui, uma vez que Volta Redonda foi uma das cidades representantes do estado em nossa última Conferência Nacional, e teve papel importante para elaboração de projetos que hoje estão sendo implementados”, disse ele, reforçando o apoio ao Projeto Juventude Empreendedora.

“O nosso conselho, por uma ausência do governo federal, está fiscalizando e executando programas para a juventude no país. Este projeto já atendeu mais de 10 mil jovens e temos uma meta de chegar a 50 mil jovens participantes, em todo o país. Este projeto propicia para nossa juventude uma fonte de receita, pois o desemprego está atingindo a mais de 20 por cento da população do país”, disse Gomes.

“A coordenadora Larissa já é referência no campo da Juventude desde que representou o estado em Brasília em nossa última conferência nacional em 2015. Ela tem interesse e empenho na causa pública e vem trabalhando com projetos que tem potencial de referência ao bem comum”, completou o conselheiro.

Foto: Divulgação Secom PMVR