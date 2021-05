Smac anuncia retorno dos Grupos de Convivência

Retorno será em agosto, quando os idosos já estiverem totalmente imunizados contra a Covid-19

Uma reunião realizada nessa semana na Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) devolveu aos idosos de Volta Redonda a esperança. Durante o encontro foi anunciado à volta dos 62 grupos de convivência que estavam sem se reunir desde o ano passado, devido à pandemia.

Um novo encontro está marcado para a segunda quinzena de julho para definir as atividades que serão realizadas durante o retorno no mês de agosto, quando os idosos já estiverem totalmente imunizados contra a Covid-19. A volta dos grupos só será possível graças à imunização e a abertura dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) que estão passando por reformas.

Destinado a pessoas a partir dos 60 anos, os Grupos de Convivência melhoram o relacionamento inter e intra-pessoal, aumenta a qualidade de vida e permitindo a autonomia dos idosos. Para acompanhar as ações realizadas os grupos contam com o apoio de uma equipe técnica composta com facilitadores, assistente social, psicólogas, além de um coordenador.

Acompanhado pelo Cras – que é a porta de entrada da assistência – através das ações técnicas e de orientação social, os Grupos de Convivência contam com oficinas de inclusão produtivas, que tem como finalidade gerar renda aos participantes, além das oficinas de serviços como violão, teatro e inclusão digital. Durante os encontros são discutindo os direitos, deveres, as ações de empoderamento, além de trabalhar a autonomia física, emocional, questões sociais de respeito à família, entre outros assuntos ligados a Terceira Idade.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, ressalta que até agosto a secretaria e os grupos irão estruturar a volta das atividades nos bairros.

“É uma emoção muito grande saber que vamos retornar os trabalhos dos grupos. Estamos trabalhando muito para estruturar novamente a assistência social na cidade. Há quatro anos Volta Redonda tinha 35 CRAS funcionando, quatro Centros de Inclusão Produtiva, duas cozinhas comunitárias, três Centros Dia, o abrigo Seu Nadim, Centro POP e vários outros equipamentos. Mesmo com toda a dificuldade financeira que o poder público está enfrentando estamos retomando cada um deles”, disse Munir.

A dona Erinete da Silva, coordenadora do grupo de Convivência Renascer, do bairro Santa Cruz, comemorou o retorno das atividades. “Com a volta desses grupos volta também à felicidade dos idosos. Estamos em casa sem saber o que fazer. Frequentemente as pessoas do meu grupo me abordam e me perguntam quando vamos voltar a realizar atividades. Agora tenho a resposta”, disse a coordenadora.

Santa Rita do Zarur vai ganhar espaço reformado

Os moradores do Santa Rita do Zarur vão ganhar, em breve, um espaço reformado para abrigar as reuniões do Grupo de Convivência. Em visita ao bairro, o secretário Munir Francisco e o vereador Edson Quinto fizeram uma vistoria no espaço que está fechado há quatro anos.

“A reforma desse espaço será muito importante para a nossa comunidade. É um lugar onde acontecia uma série de ações. As pessoas, dentro dessa pandemia, estão muito ansiosas para fazer atividades. Como os idosos já estão sendo vacinados contra a Covid-19 será um passo importante para o nosso bairro”, disse o vereador.