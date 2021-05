Eva Wilma morre em decorrência de um câncer, em São Paulo

A atriz Eva Wilma, que estava internada no Hospital Israelita Einsteins, em São Paulo, morreu neste sábado, aos 87 anos, em decorrência de câncer no ovário. A informação foi divulgada pela sua assessoria por volta das 22h10min.

A atriz estava internada inicialmente para tratar problemas cardíacos e renais. O câncer foi descoberto no último dia 7 de maio. Foto: Twitter

HISTÓRICO

Eva Wilma Iniciou sua carreia como bailarina clássica aos 14 anos. Passou a dar aulas de balé com uma amiga nessa idade. Ganhou aulas de patinação no gelo e foi contratada pela empresa para participar do Holliday On Ice, um dos maiores festivais de patinação no gelo do mundo, mas foi proibida por seus pais.

Eva Wilma

Sendo bailarina, logo passou a fazer parte do São Paulo Ballet, de Maria Oleneva. Em 1953 apresentou-se no Teatro Municipal de São Paulo, apesar de a primeira vez que se apresentou nesse teatro tinha 9 anos. Em 1953 sua apresentação foi juntamente com o corpo de balé do IV Centenário de São Paulo.

Na televisão Eva Wilma estreou em 1953, quando Cassiano Gabus Mendes convidou-a para atuar no seriado Namorados de São Paulo, ao lado de Mário Sérgio. Posteriormente, Gabus Mendes mudou o título da série para Alô, Doçura, e esta foi protagonizada por Eva Wilma e John Herbert durante dez anos. O seriado entrou para o Guiness Book como o mais longo do país e, Eva Wilma, recebeu o Troféu Imprensa 1964 como Destaque do ano. John Herbert e Eva Wilma formaram o principal casal da televisão brasileira dos anos 50 e 60.

Nos década de 1970 tornou-se ao lado de Carlos Zara um dos principais pares românticos da televisão brasileira; juntos trabalharam em novelas de grande sucesso, teleteatros e especiais. Zara foi o diretor de teledramaturgia da TV Tupi até 1977. Atuou em novelas importantes como Meu Pé de Laranja Lima, na qual interpretou uma mulher amarga, Jandira, e a sonhadora Gabriela em Nossa Filha Gabriela, ambas de Ivani Ribeiro.

Com o fim da TV Tupi em 1980, Eva Wilma foi contratada definitivamente pela Rede Globo, onde exerceu seu lado humorístico nas novelas Plumas e Paetês e Elas por Elas.

Em 2011 volta às novelas para interpretar Tia Íris em Fina Estampa. Em 2014 fez uma participação em A Grande Família, no papel da Dra. Laura, a psicanalista da Dona Nenê. Já em 2015, interpreta a Bon Vivant e alcoólatra Fábia em Verdades Secretas.

Vida pessoal

Foi casada com o ator John Herbert de 1955 até 1976, com quem teve dois filhos: Vivien Riefle Buckup, nascida em 1956 e John Herbert Riefle Buckup, nascido em 1958. Seu segundo casamento com o também ator Carlos Zara durou 23 anos. Não teve filhos do segundo casamento.

Tem cinco netos, Miguel e Mateus Buckup filhos de Vivien: Gabriela, Francisco e Vitorio Buckup filhos de John Herbert Junior. Em 10 de janeiro de 2021, Eva Wilma foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo de um hospital de São Paulo, com uma pneumonia leve. Segundo os médicos que a atenderam, seu quadro não foi considerado grave, permanecendo na UTI por precaução. Em 2016, a atriz já havia sido hospitalizada devido a uma embolia pulmonar leve, permanecendo internada por três semanas até se recuperar.