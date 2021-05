Ação foi feita em todas as Unidades Básicas de Saúde da Família do município

Neste sábado (15), a Prefeitura de Barra Mansa promoveu em todas as Unidades Básicas de Saúde da Família do município, uma campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. O exame preventivo foi realizado de 8 às 17 horas, mediante apresentação do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), RG e CPF.

A meta da Prefeitura foi atender todas as mulheres que buscaram o atendimento, com foco naquelas entre 25 e 64 anos de idade, que conforme o Ministério da Saúde estão na faixa de risco da doença. A previsão é de que os resultados sejam disponibilizados em 30 dias, na própria unidade onde o exame foi realizado.

Williana Cardoso de Brito, coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA) falou sobre a importância da campanha do exame preventivo. “Durante todo o ano, todas as unidades de saúde do município realizaram coleta de material para o exame citopatológico (preventivo) do câncer de colo de útero, porém, devido à grande importância do exame para diagnóstico precoce e tratamento eficaz da doença, consideramos as campanhas de extrema importância para conscientização das mulheres e captação das que trabalham e não podem comparecer à unidade nos dias de semana”, concluiu.

O câncer do colo do útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano – HPV. A infecção genital por esse vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolau), e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica deste exame, além de ser o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

Fotos: Chico de Assis