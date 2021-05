PRF prende motorista conduzindo carro roubado na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao crime quando abordaram um veículo Honda/HR-V EXL CVT, ano 2015/16, por volta das 7 horas, deste sábado, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

O veículo ostentava placa de Guarapari (ES), sendo conduzido por um homem, de 39 anos. Ao ser apresentada a documentação, os agentes consultaram no sistema e verificaram que se tratava de um documento pertencente a um lote de documentos furtados/roubados/extraviados do Espírito Santo.

Os policiais rodoviários federais realizaram uma inspeção veicular minuciosa e constataram que o veículo se tratava de um clone de outro da mesma marca/modelo/cor, emplacado no Rio de Janeiro, com registro de roubo em 21 de outubro de 2016, no mesmo município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem por receptação de veículo roubado e a ocorrência encaminhada para 94ª DP de Piraí para registro da prisão e da recuperação do automóvel. Conforme tabela FIPE o veículo recuperado tem valor de R$ 78.181,00.