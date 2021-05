Smac retoma projetos voltados para a Melhor Idade em Volta Redonda

Ações são voltadas principalmente para a rede de assistência social

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) está retomando uma série de ações e projetos para beneficiar a Melhor Idade. Deixadas de lado nos últimos anos, as iniciativas voltarão a acontecer com força total no atual governo.

O Centro Dia Synval Santos, que atende idosos com Alzheimer, está com as obras adiantadas. O Centro Dia de Atendimento à Pessoa Idosa, localizado no bairro Aterrado, começa a ser reformado em junho. O local tem capacidade para atender, por dia, 25 idosos acima de 60 anos, que estejam em situação de violação de direitos.

Além disso, a Smac irá retornar com os 62 Grupos de Convivência nos bairros atendidos nos Cras e na Rede Parceira, que deverão respeitar todos os protocolos de combate à Covid-19. Os Cras estão sendo revitalizados com acessibilidade para atender melhor esses grupos de idosos.

Os outros projetos voltados para a assistência social que voltarão a funcionar são a Fanfarra da Melhor idade, Exposição Cultural, Projeto de Inclusão Produtiva, Disque Idoso (sistema gratuito de denúncia telefônica, contra maus tratos, ou situação de risco de idosos). Todos eles buscam a melhora da qualidade de vida, a promoção da saúde e autonomia desses cidadãos e suas famílias.

De acordo com o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, o objetivo da administração municipal é de criar, manter e priorizar programas que garantam melhor qualidade de vida para homens e mulheres a partir dos 60 anos na garantia de seus direitos

“A partir dessa idade muitos deles já deixaram de trabalhar, se aposentaram e, em função disso, ficam muito em casa. Muitas dessas pessoas acabam sofrendo depressão e ficam com baixa autoestima. É exatamente para evitar esses problemas que a prefeitura de Volta Redonda está investindo no retorno e implantação de projetos que tem como objetivo atender a Terceira Idade sob vários aspectos, como autonomia, tecnologia e do envelhecimento saudável. visando sua valorização”, disse Munir.

As ações de convivência são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar nas unidades dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e também nos espaços aonde os grupos já se encontram como igrejas e clubes.

A Terceira Idade de Volta Redonda conta ainda com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que atende o idoso que sofre qualquer tipo de violação, maus tratos, violência doméstica, abuso financeiro, psicológico e físico

Reforma do Centro de Alzheimer

O Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, que está sendo totalmente reformado, deverá funcionar a partir de julho, tomando todas as precauções e seguindo as orientações da secretaria de saúde sobre os protocolos de combate ao coronavírus. O Centro é o primeiro espaço público especializado no atendimento a pessoas portadoras da doença de Alzheimer da America Latina.

Localizado no bairro Jardim Paraíba, ele ocupa uma área construída de 870 metros quadrados e poderá atender até 100 pessoas, sendo 40 pessoas diariamente e os demais semanalmente, que serão acompanhadas por uma equipe multidisciplinar.

“É preciso ressaltar que o retorno das atividades está atrelado à vacinação completa nos idosos de até 60 anos contra a Covid-19. Vale lembrar também que com a abertura desse espaço, será possível disponibilizar outros atendimentos para a população no CRAS Brasilândia”, explicou o secretário de Ação Social. Secom VR