Animal é deixado sem a cabeça e patas em rua de Volta Redonda

Moradores de uma rua do bairro Laranjal, em Volta Redonda, abriram na delegacia um boletim de ocorrência denunciando à polícia que um animal – aparentemente um bode -, sem as patas e a cabeça, foi deixado no último sábado (8) na porta da casa de uma moradora. O caso deixou moradores assustados, considerando que, a “encomenda macabra”, poderia ter sido para ameaçar alguém ou fazer uma espécie de “magia negra”, envolvendo vingança. Além do registro de ameaça, foi feito um registro de maus-tratos a animais. A imagem é forte. As informações são do jornal aQui.

Nos grupos de WhatsApp, na última semana, os moradores do bairro não falaram de outro assunto. O animal, de porte médio, com pelos claros e curtos, de início, foi confundido com um cachorro. Imagens de câmeras de monitoramento do bairro mostram o momento em que o bode foi deixado no local, esquartejado, com um lenço vermelho amarrado na barriga.

Segundo o aQui, o vídeo, já em poder da polícia, mostra um carro passando, por volta das 3h30min da madrugada. Em seguida, aparece uma mulher, carregando com dificuldades o animal no colo. Ela deixou em frente à casa de uma moradora e saiu correndo.

O presidente da Associação de Moradores do bairro disse ao aQui que a mulher já foi identificada, mas a vítima que abriu o boletim de ocorrência ainda aguardava novos desdobramentos para poder comprovar o crime. Ele alegou que não poderia fornecer novos detalhes para não atrapalhar a investigação da polícia.