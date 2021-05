Arrecadação de alimentos em VR acontece neste domingo na Praça Brasil

As pessoas que quiserem colaborar com uma campanha de doação de alimentos em Volta Redonda poderão fazer a entrega na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, até às 15 horas. Voluntários estarão recebendo as doações em frente à fonte luminosa. A campanha acontece no sistema “drive-thru”.

O que for arrecadado será doado a famílias carentes que estão passando dificuldades em razão da pandemia. A campanha “Grande Corrente do Bem” foi lançada no final do mês passado pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e pelo Núcleo de Ação Comunitária (NAC).