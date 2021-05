Flamengo e Fluminense empataram em 1 x 1, partida realizada na noite de sábado, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No primeiro tempo, Gabreil abriu o placar e Abel Hernández igualou o marcador no segundo tempo.

O jogo de volta será no próximo sábado (15), às 21h05 (de Brasília), no Maracanã. Não há critério de desempate na decisão. Portanto, se a igualdade permanecer no marcador, a final será decidida nos pênaltis.